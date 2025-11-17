Finals Coppa Davis 2025: tabellone e accoppiamenti semifinali

Il tabellone e gli accoppiamenti delle semifinali delle Finals di Coppa Davis 2025, in programma fino al 23 novembre a Bologna. Arriva in Italia l’atto conclusivo della competizione a squadra di cui gli Azzurri sono detentori da due edizioni consecutive. Altre sette squadre sono pronte a dar battaglia ed evitare il tris, nel tentativo di conquistare la prestigiosa Insalatiera. Di seguito ecco il tabellone delle semifinali.
TABELLONE: ACCOPPIAMENTI E RISULTATI
GUIDA ALLA COPPA DAVIS SULLA RAI
SEMIFINALI COPPA DAVIS 2025
ITALIA o Austria vs. Francia o Belgio
Spagna o Repubblica Ceca vs. Germania o Argentina