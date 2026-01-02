Gauff: “Voglio lottare per il numero 1. Guardo volentieri Sinner, Alcaraz e Medvedev”

“Nel 2026 voglio lottare per cercare di raggiungere il primo posto del ranking mondiale“. Obiettivo chiaro, ambizioso e potenzialmente realizzabile quello dichiarato da Coco Gauff nella conferenza stampa che precede il suo debutto in United Cup che avverrà sabato 3 gennaio contro la numero 66 del mondo Solana Sierra nel tie che vedrà sfidarsi a Perth Stati Uniti ed Argentina.

DAL TENNIS GIOCATO AL TENNIS GUARDATO

Non tutti i giocatori sono uguali: c’è a chi piace staccare la mente dal tennis una volta terminato un match e a chi piace osservare ciò che i colleghi fanno sul campo. A tal proposito, la numero 3 del ranking mondiale risponde così a precisa domanda su quali giocatori preferisce guardare in tv: “I giocatori ATP di cui mi piace guardare i match in tv sono Carlos Alcaraz, Jannik Sinner e Daniil Medvedev“.

L’IDEALE PER INIZIARE LA STAGIONE

Una competizione, quella della United Cup, che sembra gradire molto ai tennisti convocati dalla rispettive nazionali. A spiegarne il motivo è la stessa campionessa in carica del Roland Garros: “Questa competizione è l’ideale per iniziare la nuova stagione – afferma Gauff-. Rappresenta un equilibrio perfetto tra il divertimento e la pressione“.