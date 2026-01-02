Wawrinka: “Ho ancora un anno pieno di tennis da giocare”

Stan Wawrinka è pronto a vivere il suo ultimo anno da professionista con la racchetta in mano. La leggenda svizzera, tre volte vincitore Slam e protagonista indiscusso del tennis mondiale, ha parlato in conferenza stampa prima di esordire nella United Cup 2026, confermando la volontà di continuare a competere e di godersi il circuito per tutta la stagione in corso.

ULTIMO ANNO PER ‘STAN THE MAN’

Dopo oltre 20 anni sul circuito e una carriera straordinaria, Wawrinka ha spiegato con sincerità il suo stato d’animo in vista dell’ultima annata: “Sarà speciale, perché questo sarà il mio ultimo anno. Dopo più di vent’anni nel circuito sarà certamente molto emozionante giocare per l’ultima volta in tornei in cui ho partecipato così tante volte”. Nonostante il ritiro annunciato, lo svizzero non vuole affrettare l’addio al tennis giocato e guarda con entusiasmo al lungo calendario che lo attende: “Allo stesso tempo, un anno è tanto. C’è ancora molto tennis da giocare e, con un po’ di fortuna, anche qualche buon risultato. Sono molto grato di poter disputare ancora una volta questi eventi e incontrare i tifosi da tutto il mondo”.

PRIMA FERMATA: UNITED CUP

L’ex numero 3 del mondo ha poi sottolineato l’importanza di iniziare bene l’anno in Australia, dove prenderà parte alla United Cup con la Svizzera, affrontando fin da subito sfide importanti. Parlando delle sue motivazioni, ha ribadito che la passione per il tennis e il contatto con il pubblico restano centrali: “È incredibile essere qui, giocare uomini e donne insieme, disputare il doppio misto per iniziare l’anno. Ho davvero tanta voglia di giocare per la prima volta a Perth”. Infine, ha chiarito ancora una volta perché ha deciso di prolungare la sua carriera per un’ultima stagione: “Ho annunciato che questo sarà il mio ultimo anno, ma ho ancora un anno completo di tennis davanti. Ci sono tanti tornei da giocare e spero di potermeli godere fino in fondo, cercando anche qualche buon risultato”.