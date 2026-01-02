United Cup 2026: esordio con vittoria per Grecia e Argentina, Giappone e Spagna ko

Grecia e Argentina vincono i rispettivi tie contro Giappone e Spagna nella prima giornata della United Cup 2026. La competizione a squadre per nazioni che giorno 4 gennaio vedrà l’esordio dell’Italia contro la Svizzera. Entrambi i tie – terminati con il netto risultato di 3-0 – come per tutti gli incontri previsti per i gironi A, C ed E sono stati giocati a Perth; a Sydney si giocheranno invece tutti i match previsti per i gironi B, D ed F. Ai quarti di finale andranno le prime classificate di ogni girone più le due migliori seconde.

L’Argentina ipoteca la vittoria già dopo i primi due singolari grazie ai successi di Sebastian Baez e Solana Sierra su Jaume Munar e Jessica Bouzas Maneiro. Anche la Grecia non è da meno e incamera la prima vittoria nel torneo in virtù delle affermazioni di Maria Sakkari e Stefanos Tsitsipas rispettivamente su Naomi Osaka e Shintaro Mochizuki.

UNITED CUP 2026 – GRUPPO A: ARGENTINA-SPAGNA 3-0

Sebastian Baez (ARG) – Jaume Munar (SPA) 6-4 6-4

Solana Sierra (ARG) – Jessica Bouzas Maneiro (SPA) 6-4 5-7 6-0

Carle/Andreozzi (ARG) – Cavalle-Reimers/Cervantes (SPA) 7-6(6) 6-2

UNITED CUP 2026 – GRUPPO E: GRECIA-GIAPPONE 3-0

Maria Sakkari (GRE) – Naomi Osaka (GIA) 6-4 6-2

Stefanos Tsitsipas (GRE) – Shintaro Mochizuki (GIA) 6-3 6-4

Sakkari/Tsitsipas (GRE) – Hibino/Uchiyama (GIA) 6-2 6-3