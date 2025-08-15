Travaglia superbo al Challenger di Todi, ora è finale

Stefano Travaglia vola in finale agli Internazionali di Tennis Città di Todi | CERgo Tennis Cup. L’ex numero 60 del ranking ATP ha superato in semifinale il giovane boliviano Juan Carlos Prado Angelo con un netto 6-4 6-2, conquistato in un’ora e 25 minuti di gioco. Domani il tennista marchigiano affronterà per il titolo il kazako Timofey Skatov, vincitore della prima semifinale di giornata contro Valentin Vacherot (doppio 6-4), centrando così la sua seconda finale consecutiva nella stagione del circuito ATP Challenger 75 organizzato da MEF Tennis Events.
Il programma dell’ultima giornata al Tennis Club Todi 1971 inizierà alle 18.00 con la finale di doppio: gli azzurri Filippo Romano e Jacopo Vasamì sfideranno Daniel Cukierman e Johannes Ingildsen. A seguire, non prima delle 20.30, si disputerà la finale del singolare maschile tra Travaglia e Skatov sul Campo Centrale.
“Tornado Travaglia” a Todi
Il cammino di “Steto” a Todi è stato finora impeccabile: un solo set perso all’esordio e poi successi convincenti contro avversari di livello sempre più alto. Quella di domani sarà l’undicesima finale Challenger in carriera per Travaglia, la seconda del 2025 dopo il trionfo di Modena, con la possibilità di conquistare il settimo trofeo a questo livello.
“Sto giocando in modo più libero e divertito – ha dichiarato Travaglia – grazie anche al lavoro con il coach Alessandro Motti negli ultimi tre mesi. Volevo almeno eguagliare la semifinale dello scorso anno, ma ora che sono in finale voglio dare il massimo. L’aereo per New York l’ho già rimandato tre volte (ride, n.d.r.), segno di quanto ci tenga a questo torneo. Spero nel supporto del pubblico”.
Quella di Todi sarà la prima sfida ufficiale tra Travaglia e Skatov, dopo che un loro incrocio al Challenger di Roma era saltato per un infortunio dell’azzurro.
