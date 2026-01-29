Juan Carlos Ferrero apre a Sinner: “Se arrivasse la chiamata ci penserei”

Juan Carlos Ferrero continua a far parlare di sé. Dopo aver annunciato la separazione da Carlos Alcaraz, infiammando la pre-season, e aver sorpreso tutti comunicando il suo nuovo ruolo nel mondo del golf – più precisamente quello di mental coach per Angel Ayora, giovane talento iberico – l’ex numero 1 del mondo è tornato in pompa magna.

FERRERO-SINNER: FUTURO POSSIBILE?

Intervenuto a El Larguero, noto programma radiofonico sportivo spagnolo trasmesso quotidianamente e condotto da Manu Carreno, il nativo di Ontinyent ha dichiarato di essere aperto a qualsiasi possibilità di rientro nel tour, lasciando intendere che anche un futuro nell’angolo di Jannik Sinner, grande rivale di Alcaraz, qualora dovesse arrivare la richiesta, non sarebbe da escludere: “In questo momento non lo so. Ma è un grande giocatore e, insieme a Carlos, sta dimostrando che sono loro i due a battersi per tutto. Non posso dire di no, ma se si presentasse l’opportunità e fosse tutto definito e a posto con Carlos, ci farei un pensiero”.