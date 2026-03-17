Sinner e Alcaraz, calendari a confronto: la programmazione e i tornei di Jannik e Carlos sulla terra rossa verso il Roland Garros

Il programma del 2026 di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz con il calendario dei tornei aggiornato di settimana in settimana verso il Roland Garros. Il tennis regala emozioni in ogni sua forma, a ogni livello, ma inevitabilmente da qualche anno a questa parte gli occhi della maggior parte degli appassionati, che siano essi di lungo corso o meno, non possono che cadere sulla rivalità che sta accendendo i primi anni ’20 di questo nuovo millennio. Era accaduto lo stesso quando ai vertici del circuito ATP c’erano i Big 3 (o 4 in talune occasioni) e più in generale è il leitmotiv di tante storie che vanno anche oltre i confini della racchetta.

Gli scontri diretti tra i tennisti più forti al mondo in quest momento sono in costante crescita di anno in anno, fino a toccare i 6 incontri ufficiali che hanno avuto luogo nel corso del 2025. I due hanno abituato bene gli spettatori, che hanno potuto godere di memorabili sfide come la combattutissima finale del Roland Garros o la rivincita firmata Sinner poche settimane dopo sui prati di Wimbledon.

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IN ATTESA DEL PRIMO SCONTRO DIRETTO

In questo 2026, invece, siamo ancora a bocca asciutta. Vero, si è partiti con l’esibizione giocata in Corea del Sud a inizio gennaio, ma oltre a non essere un match ufficiale, ha anche fornito zero indicazioni per l’atmosfera più da sport entertainment. Insomma, nulla a che vedere con le sfide di Riyadh per il Six Kings Slam.

In ogni caso, poi Jannik e Carlos non hanno avuto più modo di trovarsi ai lati opposti della rete. L’italiano ha “fallito” l’appuntamento di Melbourne cedendo in semifinale contro Djokovic, allo spagnolo è toccata la medesima sorte a Indian Wells, ko contro Medvedev nel primo ‘1000’ della stagione. Nel mezzo, un febbraio in cui i due giocatori avevano optato per programmazioni differenti, con Alcaraz impegnato a Rotterdam e Sinner che invece ha preferito giocare a Doha.

La sensazione, in ogni caso, è che il primo matchup del 2026 sia ormai alle porte. Dietro l’angolo. Magari già a Miami, oppure bisognerà attendere qualche altra settimana e la terra rossa europea dove dodici mesi fa il classe ’03 di Murcia fece la voce grossa complice anche il periodo di sosta dell’azzurro, che rientrò soltanto a Roma dopo la sospensione.

D’altronde il calendario è quasi identico, essendo “costretti” per regolamento (e salvo infortuni, chiaramente) a essere protagonisti nei vari Slam e Atp Masters 1000. Le uniche vere scelte di programmazione fanno più che altro riferimento ai tornei Atp 500.

Per questa stagione sul rosso, Sinner ha deciso di optare per i tre ‘1000’ di Monte-Carlo, Madrid e Roma in aggiunta a quello che è l’obiettivo dichiarato del Roland Garros. Un po’ di fatica in più attende invece Alcaraz, che – almeno in teoria – non se la sente di dire di no al pubblico di casa e ha deciso di iscriversi anche all’Atp 500 di Barcellona. Proprio nel torneo catalano, dodici mesi fa l’attuale primo tennista della classifica subì l’unica sconfitta sulla terra della sua stagione. Ci andò molto vicino anche un mese e mezzo dopo a Parigi, ben tre volte a un punto dal ko. Un ricordo senz’altro ancora ben impresso nella memoria del fenomeno di Sesto Pusteria, che non vede l’ora di riprovarci ancora su quello stesso Philippe Chatrier.

JANNIK SINNER VERSO IL ROLAND GARROS

5-12 Aprile

-ATP Masters 1000 Monte-Carlo (Terra Rossa)

22 Aprile-3 Maggio

-ATP Masters 1000 Madrid (Terra Rossa)

6-17 Maggio

-ATP Masters 1000 Roma (Terra Rossa)

24 Maggio-7 Giugno

-Roland Garros (Terra Rossa)

CARLOS ALCARAZ VERSO IL ROLAND GARROS

5-12 Aprile

-ATP Masters 1000 Monte-Carlo (Terra Rossa)

13-19 Aprile

-ATP Masters 500 Barcellona (Terra Rossa)

22 Aprile-3 Maggio

-ATP Masters 1000 Madrid (Terra Rossa)

6-17 Maggio

-ATP Masters 1000 Roma (Terra Rossa)

24 Maggio-7 Giugno

-Roland Garros (Terra Rossa)