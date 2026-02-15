AtpTennis in TV

Fritz-Shelton in tv: data, orario, canale, diretta finale Atp Dallas 2026

By Lapo Castrichella
1 Min Read
Ben Shelton - Foto sportinfotoDeFodi Images IPA
Ben Shelton - Foto sportinfotoDeFodi Images IPA

Taylor Fritz sfiderà Ben Shelton nella finale dell’ATP 500 di Dallas 2026. Dopo i primi momenti dell’anno non troppo positivi per Fritz, ora l’americano sembra essersi totalmente ritrovato. Dall’altra parte Shelton che continua ad esprimere un buon tennis dopo l’Australian Open. Sarà la terza sfida tra loro, 1-1 i precedenti. 

A CHE ORA FRITZ-SHELTON

Il match andrà in scena oggi, domenica 15 febbraio, alle ore 20:00 italiane. Sarà possibile seguire la partita in diretta tv su Sky Sport Tennis e in streaming su SkyGo e NOW. 

 

