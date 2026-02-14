ATP Buenos Aires 2026, Darderi batte anche Baez: ancora una finale sul rosso

Luciano Darderi si conferma una garanzia sulla terra rossa e impreziosisce il suo già strepitoso inizio di stagione. Dopo l’exploit all’Australian Open, l’azzurro ha sconfitto Sebastian Baez e si è qualificato per la finale dell’ATP 250 di Buenos Aires. 7-6(2) 6-1 il punteggio in favore del talento di Villa Gesel, che non ha concesso alcuna palla break e ha consolidato il suo status di seconda testa di serie. Dopo un primo set molto equilibrato e deciso dal tie-break, Darderi è salito in cattedra e ha dominato il secondo, scrivendo la parola fine al match dopo un’ora e 17 minuti. Dodicesima vittoria consecutiva sul rosso per Luciano, che in finale – la terza di fila su questa superficie – se la vedrà contro il beniamino di casa Francisco Cerundolo, prima forza del seeding. In caso di vittoria si regalerebbe il debutto in top 20.