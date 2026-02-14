ATP Rotterdam 2026, Bolelli/Vavassori in finale: orario, canale, diretta tv

Simone Bolelli e Andrea Vavassori sono approdati in finale nell’ATP 500 di Rotterdam 2026. Decisivo il successo in tre set ai danni dei tedeschi Schnaitter/Wallner in semifinale. Prosegue dunque la difesa del titolo per la coppia azzurra, che nell’atto conclusivo sfiderà i qualificati Ho/Jebens, contro cui ha perso al primo turno dell’Australian Open.

A CHE ORA LA FINALE DI BOLELLI/VAVASSORI

Il match andrà in scena domenica 15 febbraio alle ore 13:00. Sarà possibile seguire la finale in diretta tv su Sky Sport Tennis e in streaming su SkyGo e NOW.