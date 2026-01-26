Sinner-Shelton in tv: data, orario, diretta streaming quarti Australian Open 2026

Jannik Sinner affronterà Ben Shelton nel match valido per i quarti di finale dell’Australian Open 2026. Prosegue dunque il torneo dell’altoatesino che ha superato in tre set il connazionale Luciano Darderi e affronterà lo statunitense uscito vittorioso in quattro set dalla sfida contro il norvegese Casper Ruud. Andrà dunque in scena il remake della semifinale della scorsa edizione del torneo. Dei nove precedenti totali tra i due giocatori, ben otto sono stati vinti dal numero 2 del mondo.

SINNER-SHELTON: DATA E ORARIO

Il match tra Jannik Sinner e Ben Shelton è in programma nella giornata di mercoledì 27 gennaio sulla Rod Laver Arena con orario ancora da definire. La diretta televisiva è affidata ad Eurosport. Sarà possibile seguire la sfida in streaming tramite le piattaforme di Discovery Plus (previo abbonamento), HBO Max (previo abbonamento), Dazn (previo abbonamento), Tim Vision (previo abbonamento).