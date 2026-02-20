Finale Pegula-Svitolina in tv: data, orario WTA 1000 Dubai 2026

Al WTA 1000 di Dubai, arrivano in finale Jessica Pegula e Elina Svitolina. La statunitense giunge all’atto conclusivo dopo aver superato in rimonta in semifinale nel derby Amanda Anisimova. Jessica torna in finale dopo il WTA 1000 di Wuhan nell’ottobre del 2025.

Per l’ucraina che ha superato dopo un match infinito Coco Gauff ,è la seconda finale dell’anno dopo il titolo conquistato ad Auckland ad inizio anno. I precedenti tra Pegula e Svitolina sorridono alla statunitense per 5-3, anche se l’ultimo confronto, disputato a Indian Wells lo scorso anno, ha visto imporsi proprio l’ucraina in tre set.

Data, orario e dove vedere in tv la finale del WTA 1000 di Dubai 2026

La finale tra Pegula e Svitolina andrà in scena sabato 21 febbraio non prima delle ore 16:00, dopo l’atto conclusivo del doppio in programma alle 13. Sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e SuperTennis, oltre che in streaming su Sky Go, NOW e SuperTenniX.