Telecronisti Rai 2 Musetti-Alcaraz: chi commenta Atp Finals Torino 2025

Il programma e i telecronisti di Musetti-Alcaraz, match della fase di round robin alle Atp Finals 2025 di Torino. Indubbiamente la partita del giorno, con il carrarino che entrato nel torneo all’ultimo momento, ora ha la possibilità di conquistare l’accesso in semifinale. Difficile, molto difficile, dato che ha bisogno innanzitutto di una vittoria ai danni del primo giocatore del ranking mondiale. Alcaraz dal canto suo non può prendere la partita sottogamba, perché in ogni caso non è ancora certo della qualificazione.

Il match è in programma alle ore 20:30 di giovedì 13 novembre e sarà trasmesso in chiaro su Rai 2 con la telecronaca di Marco Fiocchetti e il commento tecnico di Adriano Panatta. In studio Alessandro Fabretti, Omar Camporese e Rita Grande