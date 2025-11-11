Atp Finals 2025, Musetti si qualifica alle semifinali se…: tutte le combinazioni

Lorenzo Musetti batte Alex De Minaur e mantiene più vivo che mai il sogno di qualificarsi alle semifinali delle ATP Finals 2025. Il tennista carrarino si è subito messo alle spalle la sconfitta al debutto contro Taylor Fritz e in un match già decisivo, si è imposto in tre set contro l’australiano al termine di una partita epica. Ancora nessun tennista è qualificato per le semifinali. Tutti e quattro in gioco giovedì. Ecco, giovedì. Ora Lorenzo Musetti è in piena corsa e nell’ultimo turno di round robin sfiderà il numero uno al mondo Carlo Alcaraz, mentre Taylor Fritz dovrà vedersela conto il citato De Minaur. Allora andiamo a vedere cosa deve accadere affinché l’azzurro possa accedere alle semifinali.
MUSETTI IN SEMIFINALE SE…LE COMBINAZIONI
- Vince contro Alcaraz in 2 set (se De Minaur b. Fritz, Musetti passa come primo; se Fritz b. De Minaur, Musetti passa come secondo ed elimina Alcaraz grazie allo scontro diretto favorevole)
oppure
- Vince contro Alcaraz (2 o 3 set non fa differenza) e De Minaur vince contro Fritz (2 o 3 set non fa differenza). Con questo scenario passerebbe come primo.