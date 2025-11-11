Atp Finals Torino 2025: tabellone e accoppiamenti semifinali

Il tabellone delle Atp Finals 2025 di Torino aggiornato con gli accoppiamenti delle semifinali del singolare e doppio. Incontro dopo incontro, giornata dopo giornata, seguiamo l’evolversi della fase di round robin, che permetterà ai primi due di ogni girone di superare la fase iniziale e conquistare l’accesso tra i migliori quattro della competizione. Come da regolamento e da tradizione, chi arriva in testa a un raggruppamento affronta la seconda dell’altro e viceversa.
TASSAZIONE MONTEPREMI ATP FINALS
TABELLONE E ACCOPPIAMENTI ATP FINALS SINGOLARE
Semifinali
1° classificato Gruppo Borg vs. 2° classificato Gruppo Connors
1° classifica Gruppo Connors vs. 2° classificato Gruppo Borg
TABELLONE E ACCOPPIAMENTI WTA FINALS DOPPIO
Semifinali
1° classificato gruppo Fleming vs. 2° classificato gruppo McEnroe
1° classificato gruppo McEnroe vs. 2° classificato gruppo Fleming