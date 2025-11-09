Atp Finals Torino 2025, quale gruppo gioca martedì? Ci sarà Sinner o Musetti in campo? Gli scenari

Le Atp Finals 2025 sono partite con una novità imprevista, ovvero l’aver “spezzato” in due giorni (domenica e lunedì) i due gironi del singolare. L’aver dovuto aspettare fino all’ultimo momento il nome dell’ottavo qualificato al torneo e la decisione di Novak Djokovic, ha infatti costretto gli organizzatori a dividere i primi quattro incontri del round robin. Tradizionalmente, infatti, ogni giornata di gara spetta a un determinato girone. Invece quest’anno domenica 9 novembre si gioca una sfida del gruppo Borg (Shelton-Zverev) e un’altra del gruppo Connors (Alcaraz-De Minaur), mentre lunedì tocca a Musetti-Fritz (gruppo Connors) e Sinner-Auger Aliassime (gruppo Borg).

Da martedì, in teoria, le cose dovrebbero tornare alla normalità, ma quale dei due gironi scenderà in campo martedì (e quindi poi giovedì) e quale mercoledì (e successivamente venerdì per l’ultimo turno)? Al momento l’ATP non ha ancora ufficializzato il programma e con ogni probabilità lo sapremo soltanto nelle prossime ore, ma un’indicazione la abbiamo già dall’ordine di gioco delle giornate precedenti.

Il fatto che sia Alcaraz-De Minaur che Musetti-Fritz siano state programmate di pomeriggio, fa pensare che saranno le due sfide del gruppo Connors a giocarsì martedì. Difficile immaginare infatti Sinner e Auger-Aliassime scendere di nuovo in campo martedì dopo aver giocato la partita di debutto lunedì sera. Se così sarà, allora il secondo match di Musetti sarà disputato martedì, mentre quello di Jannik mercoledì.

