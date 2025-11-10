Atp Finals Torino 2025: il programma ufficiale di martedì 11 novembre, gioca Musetti

L‘ATP ha reso noto il programma della terza giornata delle ATP Finals 2025, quella di martedì 11 novembre. Come facilmente ipotizzabile, sarà il gruppo del carrarino Musetti e di Carlos Alcaraz a scendere di nuovo in campo per i rispettivi secondi incontri. Nel primo pomeriggio toccherà al numero uno al mondo contro Taylor Fritz, mentre in serata scende in campo Musetti contro De Minaur in un match già da dentro o fuori. Giornata che sarà aperta dal doppio Bolelli/Vavassori.

IL PROGRAMMA DI MARTEDI

Ore 11:30 – (3) Granollers/Zeballos – (7) Bolelli/Vavassori

Ore 14:00 – (1) Alcaraz vs (6) Fritz

Ore 18:00 – (1) Cash/Glasspool – vs (6) Krawietz/Puetz

Ore 20:30 – (9) Musetti vs (7) De Minaur