Atp Finals Torino 2025, quante tasse pagano i giocatori sul montepremi totale?

Anche quest’anno i big 8 del tennis mondiale si ritrovano a Torino per l’evento che chiude la stagione ATP per l’anno 2025. Un montepremi che continua a salire e che quest’anno offre complessivamente tra singolare e doppio 15.5 milioni di dollari. Ma in percentuale quanto del prize money conquistato da ogni giocatore resta in Italia?
Come noto, infatti, i tennisti pagano le tasse sui montepremi vinti in un torneo nel luogo in cui questo si disputa. E chiaramente la tassazione cambia da Paese a Paese. In Italia, per le ATP Finals, i giocatori italiani vedranno decurtato il loro prize money vinto nel torneo del 20% di tasse. Va un po’ peggio agli stranieri, sui cui montepremi c’è invece una tassazione del 30%.