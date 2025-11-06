Gironi Atp Finals Torino 2025: accoppiamenti, risultati e classifiche

I gironi, con i risultati e le classifiche aggiornate delle Atp Finals di Torino 2025, in programma dal 9 al 16 novembre. Tutto ciò che vi serve per restare al passo durante la settimana di partite che emozioneranno il capoluogo piemontese per la quinta annata consecutiva. Si parte con gli incontri del round robin fino al weekend finale, quando saranno in programma semifinali e finali.
ATP FINALS – SINGOLARE
-GRUPPO BORG
2. Jannik Sinner (ITA)
3. Alexander Zverev (GER)
5. Ben Shelton (USA)
8. Felix Auger-Aliassime (CAN) o Lorenzo Musetti (ITA)
-GRUPPO CONNORS
1. Carlos Alcaraz (ESP)
4. Novak Djokovic (SRB)
6. Taylor Fritz (USA)
7. Alex De Minaur (AUS)
ATP FINALS – DOPPIO
-GRUPPO FLEMING
1. Clash/Glasspool (GBR)
3. Granollers/Zeballos (ESP/ARG)
6. Krawietz/Puetz (GER)
7. Bolelli/Vavassori (ITA)
-GRUPPO MCENROE
2. Heliovaara/Patten (FIN/GBR)
4. Arevalo/Pavic (ESA/CRO)
5. Salisbury/Skupski (GBR)
8. Harrison/King (USA)