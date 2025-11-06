ATP FinalsTornei

Gironi Atp Finals Torino 2025: accoppiamenti, risultati e classifiche

Alessio Vinciguerra
By Alessio Vinciguerra
1 Min Read
Taylor Fritz
US OPEN 2024 Taylor Fritz (USA) Photo © Ray Giubilo

I gironi, con i risultati e le classifiche aggiornate delle Atp Finals di Torino 2025, in programma dal 9 al 16 novembre. Tutto ciò che vi serve per restare al passo durante la settimana di partite che emozioneranno il capoluogo piemontese per la quinta annata consecutiva. Si parte con gli incontri del round robin fino al weekend finale, quando saranno in programma semifinali e finali.

Contents

ATP FINALS – SINGOLARE

 

-GRUPPO BORG

2. Jannik Sinner (ITA)
3. Alexander Zverev (GER)
5. Ben Shelton (USA)
8. Felix Auger-Aliassime (CAN) o Lorenzo Musetti (ITA)

-GRUPPO CONNORS

1. Carlos Alcaraz (ESP)
4. Novak Djokovic (SRB)
6. Taylor Fritz (USA)
7. Alex De Minaur (AUS)

ATP FINALS – DOPPIO

-GRUPPO FLEMING
1. Clash/Glasspool (GBR)
3. Granollers/Zeballos (ESP/ARG)
6. Krawietz/Puetz (GER)
7. Bolelli/Vavassori (ITA)

-GRUPPO MCENROE
2. Heliovaara/Patten (FIN/GBR)
4. Arevalo/Pavic (ESA/CRO)
5. Salisbury/Skupski (GBR)
8. Harrison/King (USA)

Share This Article

DI TENDENZA

SOCIAL

RELATED NEWS