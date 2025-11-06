ATP Finals 2025: venerdì 7 novembre allenamento Sinner-Alcaraz alle 11, il programma completo della giornata

Prosegue l’avvicinamento alle ATP Finals di Torino, che prenderanno il via domenica 9 novembre per una settimana intera di grande tennis alla Inalpi Arena. Venerdì 7 novembre allenamento a sorpresa messo in programma con Jannik Sinner e Carlos Alcaraz che scenderanno in campo dalle 11.00 alle 12.00 sul Sebastopoli Court e dalle 12.00 alle 13.00 sul Centrale. Giornata di training anche per Zverev, impegnato con de Minaur, e Shelton, impegnato con Auger-Aliassime. Allenamento sul Centrale anche per Bolelli e Vavassori, in campo dalle 16.00 alle 17.00 con Nys e Roger-Vasselin.
IL PROGRAMMA COMPLETO – 7 NOVEMBRE
CENTRE COURT
09.00 – 11.00 Haarrison + King
11.00 – 12.00 Shelton + Auger-Aliassime
12.00 – 13.00 Sinner + Alcaraz
13.00 – 14.00 Zverev + de Minaur
14.00 – 15.00 Fritz + Vives
15.00 – 16.00 Granollers/Zeballos + Nys/Roger-Vasselin
16.00 – 17.00 Bolelli/Vavassori+Nys/Roger-Vasselin
17.00 – 18.00 Salisbury/Skupski + Puetz/Krawietz
18.00 – 19.00 Arevalo + Pavic
19.00 – 20.00 Heliovaara/Patten + Cash/Glasspool
SEBASTOPOLI COURT
10.00 – 11.00 Shelton + Auger-Aliassime
11.00 – 12.00 Sinner + Alcaraz
12.00 – 13.00 Zverev + de Minaur
13.30 – 14.00 Fritz + Vives
14.30 – 15.00 Nys + Roger-Vasselin
15.00 – 16.00 Bolelli + Vavassori
16.00 – 17.00 Salisbury/Skupski + Puetz/Krawietz
18.00 – 19.00 Heliovaara/Patten + Cash/Glasspool
STAMPA SPORTING 1
11.00 – 12.00 Granolles + Zeballos
13.00 – 14.00 Skupski + Salisbury
15.00 – 16.00 Cash + Glasspool
STAMPA SPORTING 2
12.00 – 13.00 Arevalo + Piraino
13.00 – 14.00 Mrva + Piraino
15.00 – 16.00 Harrison + Coach