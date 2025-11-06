ATP FinalsNews

ATP Finals 2025: venerdì 7 novembre allenamento Sinner-Alcaraz alle 11, il programma completo della giornata

Alcaraz e Sinner
Carlos Alcaraz (l) of Spain and Jannik Sinner (c) of Italy arrive on the practice courts on Day One the 2025 US Open tennis tournament, at the USTA Billie Jean King National Tennis Center in Flushing Meadow-Corona Park, in the Queens borough of New York, NY, August 24, 2025. (Photo by Anthony Behar/SipaUSA)

Prosegue l’avvicinamento alle ATP Finals di Torino, che prenderanno il via domenica 9 novembre per una settimana intera di grande tennis alla Inalpi Arena. Venerdì 7 novembre allenamento a sorpresa messo in programma con Jannik Sinner e Carlos Alcaraz che scenderanno in campo dalle 11.00 alle 12.00 sul Sebastopoli Court e dalle 12.00 alle 13.00 sul Centrale. Giornata di training anche per Zverev, impegnato con de Minaur, e Shelton, impegnato con Auger-Aliassime. Allenamento sul Centrale anche per Bolelli e Vavassori, in campo dalle 16.00 alle 17.00 con Nys e Roger-Vasselin.

IL PROGRAMMA COMPLETO – 7 NOVEMBRE

CENTRE COURT

09.00 – 11.00 Haarrison + King
11.00 – 12.00 Shelton + Auger-Aliassime
12.00 – 13.00 Sinner + Alcaraz
13.00 – 14.00 Zverev + de Minaur
14.00 – 15.00 Fritz + Vives
15.00 – 16.00 Granollers/Zeballos + Nys/Roger-Vasselin
16.00 – 17.00 Bolelli/Vavassori+Nys/Roger-Vasselin
17.00 – 18.00 Salisbury/Skupski + Puetz/Krawietz
18.00 – 19.00 Arevalo + Pavic
19.00 – 20.00 Heliovaara/Patten + Cash/Glasspool

SEBASTOPOLI COURT

10.00 – 11.00 Shelton + Auger-Aliassime
11.00 – 12.00 Sinner + Alcaraz
12.00 – 13.00 Zverev + de Minaur
13.30 – 14.00 Fritz + Vives
14.30 – 15.00 Nys + Roger-Vasselin
15.00 – 16.00 Bolelli + Vavassori
16.00 – 17.00 Salisbury/Skupski + Puetz/Krawietz
18.00 – 19.00 Heliovaara/Patten + Cash/Glasspool

STAMPA SPORTING 1

11.00 – 12.00 Granolles + Zeballos
13.00 – 14.00 Skupski + Salisbury
15.00 – 16.00 Cash + Glasspool

STAMPA SPORTING 2

12.00 – 13.00 Arevalo + Piraino
13.00 – 14.00 Mrva + Piraino
15.00 – 16.00 Harrison + Coach

