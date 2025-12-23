Mouratoglou: “Fonseca e Mboko sono il futuro del tennis”

“Joao Fonseca e Victoria Mboko sono il futuro del tennis. Dentro il campo hanno qualità tecniche e fisiche e fuori generano grande ammirazione da parte dei rispettivi fan. Sono due potenziali icone che non vedo l’ora di vedere al massimo livello“. Parola di Patrik Mouratoglou, l’ex coach di Serena Williams e Holger Rune ha rivolto parole al miele per entrambi in un video pubblicato sul proprio account ufficiale Instagram.

MBOKO – LA CAMPIONESSA DI MONTREAL

Una stagione iniziata fuori dalla top 100, passata per il trionfo al WTA 1000 di Montreal e terminata alla posizione numero 18 del ranking mondiale. La canadese Victoria Mboko è senza dubbio una delle maggiori sorprese in positivo di questo 2025. Dello stesso avviso anche Mouratoglou che ne tesse così le lodi: “Ha giocato una stagione incredibile. Dopo la vittoria a Montreal ha avuto qualche basso ma solo perché ha avuto immediatamente a che fare con una pressione diventata troppo alta. Ha qualità fisiche, tecniche e la personalità per rappresentare il futuro di questo sport“.

JOAO MERAVIGLIAO

Sul finire del 2024 il titolo alle Next Gen ATP Finals, nel 2025 i successi a Buenos Aires e Basilea che insieme a molti altri buoni risultati lo hanno portato fino al numero 24 della classifica mondiale. Molti addetti ai lavori etichettano già Joao Fonseca come un potenziale commensale al banchetto per due imbastito da Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, ipotesi alla quale si aggrega anche Mouratoglou: “In questa stagione ha continuato a splendere. Anche lui ha avuto a che fare con alti e bassi ma a fronte di una grandissima pressione: dietro di lui ci sono tanti tifosi brasiliani. Il tanto supporto è certamente positivo ma porta anche a tanta responsabilità. Ha migliorato il suo ranking in maniera costante anno dopo anno. È il futuro del tennis maschile e nei prossimi anni, non il prossimo probabilmente, competerà con Sinner e Alcaraz: ha tutto per poterlo fare“.