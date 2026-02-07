Coppa Davis 2026: Lajovic in ospedale dopo un incidente negli spogliatoi

Trasportato d’urgenza in ospedale il numero 123 del ranking, Dusan Lajovic, a causa di un incidente negli spogliatoi. La disavventura è accaduta dopo la partita, persa, contro il cileno Barrios Vera nel primo singolare del confronto Cile-Serbia di Coppa Davis 2026, di scena in Sud America. Contusione alla testa, taglio al labbro e rottura di un dente: questi gli infortuni riportati dal tennista serbo che, apparentemente, avrebbe sbattuto la testa contro un pannello di vetro.

Una brutta notizia per la nazionale del capitano Viktor Troicki: oltre a essere sotto 2-0 nel tie, con molta probabilità dovrà anche fare a meno dell’ex numero 23 al mondo.

L’ACCADUTO

I motivi e la dinamica dell’incidente non sono ancora chiari. Il serbo potrebbe aver colpito accidentalmente una finestra o una vetrata presente nella struttura. Dopo la partita, come riportato da Clay, Lajovic ha spiegato di essere stato vittima di provocazioni e insulti da parte di alcune persone presenti sugli spalti. Non a caso, nel corso del match, il serbo ha più volte richiamato l’attenzione dell’arbitro per denunciare quanto stava accadendo. Non è da escludere dunque che l’incidente negli spogliatoi possa essere stato causato proprio da una reazione nervosa di Lajovic. Al momento però è impossibile sbilanciarsi.