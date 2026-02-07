Milano-Cortina 2026, presente anche Djokovic: “Los Angeles è lontana ma vorrei arrivarci”

Novak Djokovic ha presenziato alla cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. All’uscita ha scambiato qualche rapida battuta ai microfoni del Corriere della Sera parlando dello spettacolo visto a San Siro e dei Giochi Olimpici.

Ha definito l’apertura dei Giochi “uno spettacolo bellissimo, come sempre”, poi ha aggiunto: “Sempre bello essere in Italia, è un Paese di sport. Ci si attendeva uno spettacolo e l’abbiamo visto”. Nole si è detto molto contento della serata, trascorsa con la famiglia al suo fianco: “Era la prima volta ad una cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali e sono molto contento di averla vissuta con la mia famiglia”.

Inevitabile anche un breve passaggio sui suoi programmi: “La prossima Olimpiade estiva è lontana, però è evidente che ho il desiderio di arrivarci. Bisogna pensare di essere giovani”.