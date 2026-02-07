Finale Boulter – Korpatsch in tv: data, orario WTA 250 Ostrava 2026

Al WTA 250 di Ostrava 2026 arrivano in finale Katie Boulter e Tamara Korpatsch. La britannica torna all’atto conclusivo di un torneo per la prima volta da oltre un anno: l’ultima finale giocata è quella del WTA 250 di Hong Kong 2024 persa contro Diana Shnaider. Per la tedesca, invece, l’attesa è stata addirittura più lunga: non disputa una finale da ottobre del 2023, quando a Cluj vinse il 250 contro la padrona di casa Elena-Gabriela Ruse, ad oggi unica affermazione della sua carriera. Tra le due giocatrici non ci sono precedenti.

Data, orario e dove vedere in tv la finale del WTA 250 Ostrava 2026

La finale tra Boulter e Korpatsch andrà in scena sabato 7 febbraio non prima delle ore 16:00, dopo l’atto conclusivo del doppio. Sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e SuperTennis, oltre che in streaming su Sky Go, NOW e SuperTenniX.