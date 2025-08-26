NewsUS Open

Sinner e il team brindano con una limonata: la sorpresa a una bambina di New York (VIDEO)

Redazione
By Redazione
0 Min Read
Jannik Sinner - Foto Andrew Schwartz / SplashNews.com
Jannik Sinner - Foto Andrew Schwartz / SplashNews.com
Jannik Sinner uomo social agli Us Open 2025. Il numero uno del mondo, e campione in carica, è stato filmato mentre prendeva una limonata, per sé e per il suo team, ad un chiosco gestito da una piccola bambina. Il miglior modo per brindare all’esordio a Flushing Meadows.
Share This Article

DI TENDENZA

SOCIAL

RELATED NEWS