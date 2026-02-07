AtpNews

Tabellone ATP 500 Rotterdam 2026: de Minaur numero 1 del seeding, non ci sono italiani

Marco della Calce
By Marco della Calce
1 Min Read
Alex de Minaur - Foto Matthieu Mirville:DPPI:IPA
Alex de Minaur - Foto Matthieu Mirville:DPPI:IPA

Sorteggiato il tabellone principale dell’ATP 500 di Rotterdam 2026, in programma sul cemento indoor in Olanda dal 9 al 15 febbraio. La testa di serie numero 1 è Alex de Minaur, seguito dal numero 8 del mondo Auger-Aliassime e dal kazako Alexander Bublik. Accreditato invece della testa di serie numero 7 il beniamino di casa Tallon Griekspoor. L’assenza più importante è quella del numero uno al mondo Carlos Alcaraz, fresco della vittoria all’Australian Open, che non difenderà il titolo conquistato lo scorso anno. Nessun italiano scenderà in campo nel primo 500 della stagione.

IL TABELLONE COMPLETO

Parte alta

(1) de Minaur vs Fils
Vukic vs (WC) Wawrinka
(Q) vs van de Zandschulp
Tsitsipas vs (8) Rinderknech

(4) Medvedev vs Humbert
(WC) Den Ouden vs Fucsovics
Royer vs (Q)
Bautista Agut vs (6) Norrie

Parte bassa

(5) Khachanov vs de Jong
(WC) Budkov Kjaer vs Munar
(Q) vs Struff
Hurkacz vs (3) Bublik

(7) Griekspoor vs Mpetshi Perricard
Halys vs (Q)
Bergs vs Marozsan
Popyrin vs (2) Auger-Aliassime

Share This Article

DI TENDENZA

SOCIAL

RELATED NEWS