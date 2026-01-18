Australian Open 2026: Potapova firma la prima grande rimonta del torneo

Anastasia Potapova inaugura l’Australian Open 2026 con una vittoria da applausi e mette a segno la prima grande rimonta dello Slam Australiano. La tennista austriaca supera infatti l’olandese Suzan Lamens con il punteggio di 3-6 7-5 6-2 dopo essere stata a un passo dalla sconfitta.

Sotto 3-6 1-5 nel secondo set e in grande difficoltà in risposta, Potapova cambia marcia proprio nel momento più complicato del match. Da lì in avanti la n.54 del mondo piazza una striscia di sei game consecutivi, ribalta il parziale e rimette la partita in equilibrio. Nel terzo set l’inerzia è tutta dalla sua parte: Potapova vince cinque game di fila, prende il largo e chiude 6-2.