WTA 500 Abu Dhabi 2026, favola Bejlek: batte Alexandrova e conquista il primo titolo in carriera

Sara Bejlek batte anche la numero 11 del mondo Ekaterina Alexandrova con il punteggio di 7-6 6-1 in un’ora e 39 minuti e trionfa nel WTA 500 di Abu Dhabi 2026. Una vera e propria favola quella della tennista ceca classe 2006 che, partendo dalle qualificazioni, sconfigge in finale la testa di serie numero 2 e vince il suo primo titolo a livello WTA.

Dopo aver superato nei turni di qualificazione Ovcharenko e Paquet, la n. 101 del ranking ha sconfitto Krueger, Ostapenko e Kartal senza lasciare nemmeno un set per strada. In semifinale ha poi battuto in quasi tre ore di partita la testa di serie numero 3 Clara Tauson. Un torneo fantastico per la 20enne ceca che non solo rientra nella top 100, ma guadagna la bellezza di 63 posizioni: il suo nuovo (best) ranking sarà di n. 38.

LA PARTITA

Nel primo set la ceca rompe l’equilibrio nel quarto gioco e a 0 strappa il servizio all’avversaria, portandosi sul punteggio di 3-1. Risposta immediata della testa di serie numero 2 del torneo, che controbrekka e mantiene la battuta nel game successivo, riportando tutto in parità sul 3-3. Sul 6-5 Alexandrova si difende e, dopo cinque parità, tiene il servizio. Nel tie-break Bejlek non spreca il primo set point e chiude 7-5.

Il secondo parziale si apre con la classe 2006 che, dopo essersi guadagnata due chance di break, alla seconda non sbaglia e va a segno. Bejlek si dimostra padrona assoluta del campo e strappa, per la terza volta nel match, il servizio alla russa, andando avanti per 4-1. Sul 5-1 ottiene il secondo break consecutivo per chiudere il set con un netto 6-1 e vincere il suo primo torneo a livello WTA in carriera.