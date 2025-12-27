World Tennis Continental Cup 2025: Cobolli ko all’esordio

Esordio con sconfitta per Flavio Cobolli nella seconda giornata della World Tennis Continental Cup 2025: torneo di esibizione tra tennisti europei e tennisti del resto del mondo che si gioca a Shenzhen in Cina dal 26 al 28 dicembre. Il numero 22 del ranking mondiale viene messo ko dal cinese Zhizhen Zhang (numero 415) capace di imporsi con lo score di 7-6(5) 6-3. Cobolli tornerà in campo sempre per questa seconda giornata insieme con la giocatrice svizzera Belinda Bencic per un match di doppio misto in cui sfideranno la coppia cinese formata dallo stesso Zhizhen Zhang e da Wang Xinyu che ha sconfitto a sorpresa Iga Swiatek per 6-2 6-3. Grande attesa inoltre per quello che si prospetta come il match di cartello della terza e ultima giornata della competizione a squadre che vedrà ancora protagonista Flavio Cobolli contro Andrey Rublev.