World Tennis Continental Cup 2025: format, orari e big in campo

Il nuovo anno è ormai alle porte e la nuova stagione tennistica si prepara a iniziare già a partire dai primi giorni di gennaio. Prima di entrare nel 2026, però, a lasciarci agli sgoccioli di dicembre c’è ancora un’ultima esibizione da giocare: la World Tennis Continental Cup.

A partire dal 26 dicembre, fino a domenica 28, a Shenzhen prenderà il via la competizione, simile a una Laver Cup invernale. Il formato prevede infatti tre giorni di gioco e dieci giocatori schierati all’interno di due team.

TEAM EUROPE VS TEAM WORLD

Per il Team Europe saranno presenti Valentin Vacherot (Monaco), Belinda Bencic (Svizzera), Iga Swiatek (Polonia) e il nostro Flavio Cobolli, pronto a chiudere al meglio il suo già ampiamente soddisfacente anno nel tour. Per il Team World, ecco invece Andrey Rublev (Russia), Elena Rybakina (Kazakistan), Xinyu Wang (Cina) e Zhizhen Zhang (Cina).

IL PROGRAMMA

Il programma è piuttosto semplice: pre-show di apertura e poi via ai primi due match del venerdì, con Bencic-Wang e Swiatek-Rybakina. Sabato, per le 3:00 circa (ora italiana), debutterà il numero 3 d’Italia contro il cinese Zhang e, a seguire, Swiatek-Wang. E sempre Flavio chiuderà il sabato tornando in campo in chiusura per il doppio misto con Bencic.

Domenica sono previsti gli ultimi quattro match. Riflettori puntati sulla sfida tra Rublev e proprio Cobolli, per quella che sarà la rivincita della finale dell’ATP 500 di Amburgo dello scorso maggio, vinta dall’azzurro con il punteggio di 7-6(3), 6-3.