Australian Open 2026: Sabalenka supera Svitolina e centra la quarta finale consecutiva

Aryna Sabalenka è la prima finalista dell’Australian Open 2026. La numero 1 del mondo supera per la sesta volta in sette precedenti la tennista Ucraina Elina Svitolina col punteggio di 6-2 6-3 maturato in un’ora e sedici minuti di gioco. Senza perdere alcun set, la 27enne di Minsk conquista così la quarta finale consecutiva a Melbourne dopo i trionfi del 2023 e 2024 e la sconfitta del 2025 contro Madison Keys. Proprio nell’atto conclusivo del primo Major dell’anno, la 4 volte campionessa Slam sfiderà la vincente della seconda semifinale che vedrà opposte la statunitense Jessica Pegula e la kazaka Elena Rybakina. Nonostante la sconfitta, la 31enne di Odessa può senz’altro dirsi soddisfatta del proprio torneo: giungere per la prima volta in semifinale a Melbourne (senza perdere alcun set prima della semifinale) le permette infatti di tornare ufficialmente in Top 10.

“Fatico a credere di aver raggiunto la quarta finale consecutiva, è un risultato straordinario – afferma Sabalenka nella consueta intervista a caldo posto match -. Elina sta giocando veramente benissimo, avevo visto i suoi match contro Gauff e Andreeva e sapevo di doverla mettere sotto pressione restando con i piedi dentro al campo. La me bambina sarebbe super orgogliosa di questi risultati, non avrei mai pensato di entrare in top 10 e giocare in uno scenario come questo. Sono grata di tutto ciò che sono riuscita a ottenere (si commuove ndr). Cosa farò prima della finale? Guarderò la seconda stagione di Homeland con il mio ragazzo e andrò a cena con il mio team, poi sarò pronta“.

SABALENKA-SVITOLINA: LA PARTITA

Avvio leggermente in salita per Sabalenka costretta ad annullare due palle break consecutive in apertura di primo set. Episodio singolare nel primo punto giocato del quarto game: la bielorussa, convinta di aver sbagliato la misura del dritto, commette hindrance e perde il punto nonostante la palla sia terminata all’interno del campo dell’avversaria. Proprio nel quarto gioco arriva il primo break del match a favore della numero 1 del mondo. Nel game successivo, la bielorussa mantiene il servizio e allunga sul 4-1. Svitolina riesce a restare aggrappata al parziale annullando due chance consecutive di doppio break nel sesto gioco. La 27enne di Minsk però non si limita semplicemente a gestire i turni di servizi ma chiude 6-2 il parziale a proprio favore grazie a un altro break.

Cambia l’inerzia dell’incontro in apertura di secondo parziale con il break in apertura messo a segno dalla tennista ucraina. La replica di Sabalenka è veemente: dodici punti su tredici conquistati, contro break e sorpasso: 3-2. Nel sesto game, altra spallata della bielorussa e altro break. Svitolina avrebbe l’opportunità di rientrare nel match ma la 4 volte campionessa Slam le annulla un’importantissima palla break salendo sul 5-2. La 31enne di Odessa tiene il servizio ma nel game successivo la numero 1 del mondo chiude partita e incontro.