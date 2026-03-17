Kyrgios, wild card per giocare a Stoccarda. Wimbledon nel mirino?

Non gioca un match di singolare dallo scorso 6 gennaio, quando venne eliminato da Aleksandar Kovacevic al primo turno dell’ATP 250 di Brisbane. Eppure, Nick Kyrgios torna a far parlare di sé. Difatti, il “Boss Open” meglio noto come l’ATP 250 di Stoccarda, ha ufficializzato le wild card per il torneo. Oltre al tedesco classe 2007 Justin Engel, figura proprio il nome dell’australiano tra i tennisti a cui sarà riservato un posto. Si tratta dunque della seconda wild card per un torneo su erba, dopo quella ricevuta per l’ATP 250 di Mallorca.
Ritorno sull’erba
Il torneo tedesco, come da qualche anno a questa parte, inaugurerà la stagione sull’erba dall’8 al 14 giugno, in contemporanea con l’ATP 250 di Hertogenbosch. Si sa che due indizi non fanno una prova, però la partecipazione di Kyrgios unita a quella di Mallorca, lascia presagire che il classe 1995 voglia provare a partecipare a Wimbledon, dove fu finalista nell’edizione 2022. C’è tuttavia da considerare che l’australiano non gioca un match sull’erba dal 13 giugno 2023 quando, proprio a Stoccarda, venne sconfitto 5-7 3-6 da Yibing Wu. Per trovare una vittoria sul verde, invece, dobbiamo tornare proprio a Wimbledon 2022, precisamente ai quarti di finale contro Cristian Garin (6-4 6-3 7-6), dato che in semifinale usufruì del ritiro di Rafael Nadal e la partita non si disputò.