Masters/WTA 1000 Madrid 2026: programma, orari e ordine di gioco lunedì 27 aprile con Cobolli e Darderi

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco di lunedì 27 aprile del Masters/WTA 1000 di Madrid 2026. Tornano in campo Flavio Cobolli e Luciano Darderi. Il romano, testa di serie numero 10, chiuderà il programma sul Campo 3 contro il qualificato Vallejo. L’italo-argentino, numero 18 del tabellone, sarà impegnato sul Campo 4 contro la 16esima forza del seeding Francisco Cerundolo. Tocca anche ad Alexander Zverev, che giocherà sul Manolo Santana contro Terence Atmane.
IL PROGRAMMA COMPLETO
MANOLO SANTANA STADIUM
ore 11.00 – (20) Davidovich Fokina vs (12) Ruud
non prima delle 13.00 – (1) Sabalenka vs (14) Osaka
non prima delle 16.00 – (13) Noskova vs (3) Gauff
non prima delle 20.00 – Atmane vs (2) Zverev
non prima delle 21.00 – Potapova vs (2) Rybakina
ARANTXA SANCHEZ STADIUM
ore 11.00 – (11) Bencic vs (30) Baptiste
a seguire – Tsitsipas vs (Q) Merida
a seguire – (7) Medvedev vs (Q) Budkov Kjaer
non prima delle 19.00 – (26) Kostyuk vs McNally
a seguire – (13) Khachanov vs (23) Mensik
STADIUM 3
ore 11.00 – (31) Li vs (24) Fernandez
a seguire – Sierra vs Pliskova
non prima delle 15.00 – (9) Andreeva vs Bondar
a seguire – Blockx vs (3) Auger-Aliassime
a seguire – (Q) Vallejo vs (10) Cobolli
COURT 4
non prima delle 15.00 – (16) Cerundolo vs (18) Darderi
COURT 6
secondo match dalle 11.00 – Andreozzi/Guinard vs (8) Bolelli/Vavassori