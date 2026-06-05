Roland Garros 2026: ritiro per Arnaldi e Cobolli in finale, il motivo e cosa cambia per le scommesse

Flavio Cobolli direttamente in finale del Roland Garros. Ritiro per Matteo Arnaldi, che non giocherà la semifinale prevista oggi alle 19.00 sul Philippe-Chatrier. Cobolli affronterà Zverev nella finale di domenica alle 15.00. Virus intestinale per il sanremese, che non potrà scendere in campo stasera.
RITIRO ARNALDI, COSA SUCCEDE CON LE SCOMMESSE
La sfida non è regolarmente cominciata, quindi saranno rimborsate tutte le scommesse sugli esiti (Arnaldi perdente, Cobolli vincente). Diverso invece il regolamento per le giocate sul percorso nel torneo del giocatore ritirato: in caso di giocate su Arnaldi vincente torneo, finalista, semifinalista o ai quarti di finale le scommesse saranno perdenti.