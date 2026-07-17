AtpNews

Bublik senza filtri: “Vincere uno Slam? Ci siamo arresi tutti a Sinner e Alcaraz”

Luca Innocenti
By Luca Innocenti
2 Min Read
Alexander Bublik in azione a Wimbledon 2025
Alexander Bublik - Photo by Patrick Hamilton/Sipa USA)

Alexander Bublik non è certo nuovo a dichiarazioni prive di qualsivoglia filtro e destinate a far discutere. L’ultima in ordine cronologico è estratta da un’intervista rilasciata dal tennista kazako a Tennis Magazin. Bublik, parlando della possibilità di vincere uno Slam, ha ammesso: “Se Sinner e Alcaraz arrivano preparati alla perfezione non ci sono possibilità, ho l’impressione che i giocatori ci abbiano rinunciato, me compreso“. Il kazako ha proseguito rivelando le proprie ambizioni: “Punto a fare i quarti di finale, al massimo la semifinale e andare a casa felice“. 

Bublik pragmatico

L’attuale numero 11 del mondo ha continuato ad esporre il proprio punto di vista in modo quasi cinico: “Devi accettare una realtà: non sei Novak Djokovic. Non vincerai Slam come Rafael Nadal o Roger Federer”. Al tempo stesso, è apparso conscio della situazione e molto rilassato a riguardo: “Devi imparare ad accettare le sconfitte e a conviverci, senza lasciare che influenzino il tuo rendimento“. Bublik, infatti, ha posto dei limiti anche alla propria scalata in classifica – nel 2026 ha debuttato in Top 10 -, aggiungendo: “L’obiettivo è restare il più a lungo possibile su questi livelli, ma forse la Top 5 è un po’ troppo ambiziosa“. 

D’altro canto, il vincitore di 9 titoli ATP, non ritiene che la sua felicità derivi dai risultati sportivi. Il classe ’97 ha spiegato: “Essere un buon marito, un buon padre e un buon amico è importante quanto il resto. Preferisco raggiungere quindici semifinali piuttosto che inseguire ossessivamente quell’unica vittoria”. Per Bublik, infatti, rimane fondamentale il fattore divertimento: “A Miami mi sono allenato su un campo bagnato giocando il rovescio ad una mano solo perché mi divertiva, in partita non l’avrei mai fatto”. 

Share This Article

DI TENDENZA

SOCIAL

RELATED NEWS