Internazionali BNL d'ItaliaNews

Internazionali d’Italia 2026, qualificazioni: super Basiletti, Arango ko in due set

Francesco Petrucci
By Francesco Petrucci
1 Min Read
Noemi Basiletti all'ITF W75 di Chiasso 2026
Noemi Basiletti - Foto Mattia Martegani

Una prestazione da incorniciare per Noemi Basiletti che ha sconfitto l’ex numero 46 del mondo Emiliana Arango 6-4 6-3 in poco meno di due ore nel primo turno di qualificazioni agli Internazionali d’Italia.

In difficoltà nei turni di servizio in apertura dei due set, la tennista classe 2006 è riuscita a risalire la corrente in entrambe le circostanze. In un match dove si sono susseguiti diversi break, la toscana ne è uscita vincitrice grazie ad una maggiore lucidità. La numero 427 del mondo ha faticato a trovare continuità di risultati nel 2026, eccetto la semifinale nel W35 di Monastir 2, ma quest’opportunità potrebbe fornirgli la giusta convinzione per crescere in fiducia e autostima.

Per completare l’opera e assicurarsi il pass al main draw del torneo capitolino, l’azzurra dovrà vedersela con Daria Snigur, che nel precedente turno ha battuto Samira de Stefano.

Share This Article

DI TENDENZA

SOCIAL

RELATED NEWS