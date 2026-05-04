Internazionali d’Italia 2026, qualificazioni: super Basiletti, Arango ko in due set

Una prestazione da incorniciare per Noemi Basiletti che ha sconfitto l’ex numero 46 del mondo Emiliana Arango 6-4 6-3 in poco meno di due ore nel primo turno di qualificazioni agli Internazionali d’Italia.

In difficoltà nei turni di servizio in apertura dei due set, la tennista classe 2006 è riuscita a risalire la corrente in entrambe le circostanze. In un match dove si sono susseguiti diversi break, la toscana ne è uscita vincitrice grazie ad una maggiore lucidità. La numero 427 del mondo ha faticato a trovare continuità di risultati nel 2026, eccetto la semifinale nel W35 di Monastir 2, ma quest’opportunità potrebbe fornirgli la giusta convinzione per crescere in fiducia e autostima.

Per completare l’opera e assicurarsi il pass al main draw del torneo capitolino, l’azzurra dovrà vedersela con Daria Snigur, che nel precedente turno ha battuto Samira de Stefano.