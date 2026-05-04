Internazionali d’Italia 2026: in “quali” subito fuori Martin Manzano, passa Droguet in tre set

Nel match d’esordio alle qualificazioni per gli Internazionali d’Italia, Juan Cruz Martin Manzano è stato sconfitto in tre set, 5-7 6-1 7-5, da Titouan Droguet, che si è guadagnato la possibilità di accedere al main draw nel prossimo turno. Dopo un ottimo primo set, la maggiore esperienza del francese ha fatto la differenza, lasciando pochissime chance all’azzurro. Unica recriminazione per l’azzurro è l’aver perso il proprio turno di servizio ad un passo dal tie break.

In questa prima parte di stagione Martin Manzano, al numero 514 del ranking ATP, ha già fornito buoni riscontri, in particolare lo scorso aprile con la finale nel torneo ITF 25.000 di Santa Margherita di Pula 3, dove il talento francese Moise Kouame ha avuto la meglio in tre combattuti set. Nella prossima sfida il transalpino affronterà il vincente del match tra la testa di serie numero 3 Patrick Kypson e il britannico Jack Pinnington Jones.