Qualificazioni Internazionali d’Italia 2026: Wawrinka rimonta Travaglia e passa in tre set

Stan Wawrinka rimonta Stefano Travaglia all’esordio nelle qualificazioni degli Internazionali d’Italia 2026 4-6 7-6(5) 6-2. Un match duro, iniziato in salita per l’elvetico, bravo poi nel prendere le misure e ribaltare la sfida. Una vittoria di carattere per il veterano svizzero che non ha voluto salutare per l’ultima volta il Foro Italico senza vittoria e anzi, ora si giocherà l’accesso al main draw contro Pablo Carreno Busta vincente contro Martin Damm con un doppio 6-3.

Primo set partito meglio per l’elvetico, che ha conquistato il primo break del match prima di perdersi e scivolare sul 5-3 in favore del marchigiano. Che al primo set point ha chiuso senza tremare. Il secondo set sembrava inizialmente essere un replay del primo, ma Wawrinka ha tenuto la testa alta e ha rovesciato l’inerzia in suo favore, aggiudicandosi la frazione solo al tie-break, 7-6(5). Nel terzo set non c’è stata storia, con Travaglia mai pericoloso e inefficace di fronte ai colpi dello svizzero, che ha chiuso sul 6-2.