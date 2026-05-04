Garbin: “Lavoriamo insieme ogni giorno per crescere ancora di più”

“La motivazione la da la gente, la gente che ci abbraccia ogni volta, ce la da il presidente con le sue parole e il pubblico italiano con il calore che ci dimostra ogni volta. Venire al Quirinale è un grande onore, valorizza quelli che per noi sono punti importantissimi, il valore per lo sport, valore della condivisione, della squadra, dell’io che diventa noi. Sono tutti grandi passi per crescere ancora di più”. Sono queste le parole della capitana italiana in Billie Jean King Cup Tathiana Garbin, in zona mista dopo la cerimonia di premiazione delle nazionali azzurre davanti al Presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella.

Garbin ha rimarcato l’importanza di vincere la fase di qualificazione della competizione a squadre: “È stato importante vincere a Velletri con il Giappone in Billie Jean King Cup, abbiamo una squadra davvero forte che condivide un percorso, io sono con loro ad accompagnarle e continuare a viver momenti come questi”.