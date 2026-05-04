Cobolli e Cocciaretto al Quirinale: “Un onore e un privilegio essere qui. In Davis non siamo mai soli”

“Grazie presidente, per noi è onore e privilegio essere qui oggi a rappresentare una Nazionale che abbiamo valorizzato salendo sul gradino più alto del mondo. Gioia indescrivibile per noi, ogni volta che indossiamo maglia italia sappiamo che ogni sacrificio è ripagato”. Così Elisabetta Cocciaretto nel corso del suo intervento durante l’incontro al Quirinale davanti al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione dei trionfi in Coppa Davis e in Billie Jean King Cup. “Vincere insieme sotto al tricolore ci ricorda che il nostro lavoro e il nostro talento sia al servizio di qualcosa di più grande” ha concluso l’azzurra, che ha lasciato la parola al protagonista della squadra maschile dello scorso anno Flavio Cobolli: “Essere davanti a lei è un emozione forte. È un orgoglio e un riconoscimento che conts tantissimo. Quando giochiamo la Davis non siamo mai da soli, il paese intero ci guarda e ci sono i nostri team che ci supportano. Tutto questo fa la differenza. Ringrazio i miei compagni, le mie compagne, il nostro capitano. Grazie alla FITP che ci ha dato strumenti vincenti oer arrivare sino a qui. Promettiamo che daremo tutto per provare a festeggiare ancora quella che è ormai anche la sua Coppa Davis”