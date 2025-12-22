Jannik Sinner termina la preparazione e augura Buon Natale ai fan

Con un post sui propri social Jannik Sinner ha annunciato la fine della preparazione invernale a Dubai, cogliendo l’occasione per augurare buon Natale ai tifosi. Settimane di lavoro intenso tra campo e preparazione fisica, alternate anche a momenti più leggeri insieme al team. Il numero 2 del mondo è ora pronto a rientrare a casa, prima di volare in Corea del Sud per un’esibizione che segnerà la prima uscita della stagione contro Carlos Alcaraz tappa di avvicinamento all’Australia e al primo Slam dell’anno.

