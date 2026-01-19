ITF W35 Bradenton 2026: Bianca Andreescu regola Wolff e vince il torneo

Inizia con una vittoria il 2026 di Bianca Andreescu, che riparte dagli Stati Uniti conquistando il titolo all’ITF W35 di Bradenton. La canadese, attuale n. 228 del mondo ed 4 WTA, ha superato in finale la tedesca Wolff (n.335 del ranking) con il punteggio di 6-2 7-5.

Un successo importante per ritrovare ritmo, fiducia e punti dopo una stagione complicata. Andreescu ha dominato il torneo fin dal primo turno, cedendo un solo set all’esordio e mostrando per tutta la settimana una netta superiorità tecnica rispetto alle avversarie.

Nel suo percorso la canadese ha superato Ngounoue al primo turno, McDonald al secondo, poi l’italiana Tatiana Pieri per 6-2 6-1, quindi la semifinale vinta con un netto 6-1 6-0, prima di chiudere il torneo con la vittoria su Wolf.

Un inizio di stagione che porta punti, ma soprattutto sensazioni positive per la campionessa dello US Open 2019, a caccia di continuità e di una risalita in classifica.