ATP Finals 2025, Sinner: “Stagione straordinaria. Contro Alcaraz decisivi i dettagli”

Poche ore dopo lo storico trionfo a Torino, conquistato battendo Carlos Alcaraz 7-6 7-5, Jannik Sinner non ha nascosto le proprie emozioni in conferenza stampa. Il talento italiano ha tracciato un bilancio a tutto tondo, parlando non solo della settimana italiana ma di un’intera stagione caratterizzata da numerose imprese.

Sulla stagione e le emozioni della finale

Sinner chiude la sua stagione davanti al pubblico di casa con una vittoria che suggella un anno straordinario: «Emozioni incredibili. Finire la stagione qui a Torino davanti al pubblico di casa è fantastico. È l’ultima partita della stagione. È una sensazione incredibile. Molto emozionante vedere la mia squadra lì, tutto il box. Sono davvero, davvero felice».

Il confronto con l’anno scorso e la crescita personale

Il campione italiano riflette sul suo percorso e sulla sua crescita tecnica: «Onestamente non voglio confrontare. È stata una stagione straordinaria. L’anno scorso è stata una stagione fantastica. Quest’anno fare quattro finali del Grande Slam, venire qui, vincere qui, avere questa grande striscia alla fine dell’anno, è incredibile. Ma soprattutto sento di essere un giocatore migliore rispetto all’anno scorso, penso che questo sia l’aspetto più importante. Fa parte del processo».

I momenti chiave della finale contro Alcaraz

Sinner racconta i passaggi decisivi che hanno segnato la partita: «Sicuramente i momenti chiave sono stati annullare un set point e strappare il servizio nel secondo set. Entrambi abbiamo iniziato un po’ imprecisi perché ci conosciamo. Quando giochi una finale contro un avversario molto tosto, tendi a sbagliare di più. Ma i piccoli dettagli hanno fatto la differenza».

Rivalità, amicizia e rapporti nello spogliatoio

Il rapporto con Carlos Alcaraz e con altri colleghi è un mix di rivalità e stima: «Con Carlos abbiamo un rapporto molto buono, rivalità, chiamalo come vuoi. Penso che sia grande. Siamo buoni amici fuori dal campo. Ci rispettiamo in un modo molto sano. Anche le squadre, la mia squadra, vanno molto d’accordo con la loro. Penso che sia una buona armonia».

Evoluzione tecnica dopo gli US Open

Sinner sottolinea il miglioramento della battuta e del gioco da fondo: «Sono evolute in modo positivo, soprattutto la battuta. Da fondo campo è stato un po’ più imprevedibile. Ha funzionato bene, o almeno meglio. Credo di avere ancora margini dove posso giocare meglio a volte».

Il ruolo della preparazione e del team

Infine, il giovane italiano spiega l’importanza della preparazione in off season e della coesione con il team: «Il mese di dicembre è molto importante per me come giocatore e come squadra perché ti connetti meglio, non hai la pressione del torneo, la fretta di andare da un lato all’altro. È molto importante non solo per l’etica del lavoro ma per connettere l’intera squadra anche meglio e capirsi anche meglio».