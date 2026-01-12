ATP Auckland 2026: Gaston mangia una patatina fritta durante il match (VIDEO)

Quando c’è Hugo Gaston in campo non ci si annoia mai, che sia per un colpo spettacolare oppure per un episodio inusuale. È quanto accaduto in occasione del match di primo turno dell’ATP 250 di Auckland contro Cameron Norrie, più precisamente dopo che il francese – il quale aveva perso il primo set per 6-3 – ha tenuto la battuta e impattato sul 2-2 nella seconda frazione.

Dopo una prima vincente che gli ha consegnato il game Gaston si è avvicinato alla scatola presente a bordo campo per prendere l’asciugamano e asciugarsi il viso. Proprio in quel punto erano presenti degli spettatori che stavano mangiando e bevendo, chiaramente più interessati a quello che al match in sé.

Gaston ne ha quindi approfittato per scambiare due parole, ma soprattutto per mangiare una patatina fritta. Incalzato dagli spettatori – indubbiamente molto ospitali – ha accettato l’invito e ha dato vita a un momento piuttosto singolare tra l’incredulità generale. Purtroppo per lui il rapido snack non ha sortito particolare effetto dato che ha perso anche il secondo set, con il punteggio di 6-4.