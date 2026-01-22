Australian Open 2026, Fritz: “Livello davvero alto, migliora il ginocchio”

“Sono entrato in campo giocando davvero bene. Era decisamente il tipo di inizio di partita che stavo cercando. Mi sono sentito molto calmo, in controllo. Sentivo di stare giocando in modo aggressivo nei momenti giusti. Quando non ne avevo la possibilità, ero molto solido, senza regalare punti gratuiti. Insomma, credo di aver tenuto un livello davvero alto”. Così Taylor Fritz, in conferenza stampa, dopo la vittoria su Vit Kopriva, con il punteggio di 6-1 6-4 7-6(6) al secondo turno dell’Australian Open 2026. “Penso che Kopriva abbia alzato molto il suo livello a metà del secondo set e soprattutto nel terzo. Credo che nel terzo abbia giocato in maniera incredibile. Io ho dovuto semplicemente restare lì, rimanere agganciato e mettere pressione nei momenti giusti”, aggiunge Fritz, che se la vedrà al terzo turno con il redivivo Stan Wawrinka, protagonista di un successo in rimonta al tie-break del quinto set sul francese Gea.

WAWRINKA SULLA STRADA PER GLI OTTAVI

Tra Fritz e gli ottavi di finale ci sarà il 40enne Stan Wawrinka. Lo svizzero, in tabellone grazie a una wild card concessa dagli organizzatori, ha incantato il pubblico australiano nei match con Djere e Gea. Favorito lo statunitense, ma mai sottovalutare il vincitore dell’edizione 2014 dell’Australian Open. “Wawrinka ama competere e i giocatori competitivo tendono a giocare meglio in partite lunghe. È stato capace di apportare modifiche al proprio gioco e nei cinque set si ha molto più tempo per adattarsi all’avversario. Sono emozionato e non vedo l’ora di giocarci”.

MIGLIORA IL GINOCCHIO

Miglioramenti a vista d’occhio al ginocchio destro per Fritz, che aveva dichiarato a inizio stagione di convivere con una tendinopatia da dopo Wimbledon. “Sto prendendo ovviamente antinfiammatori e cose del genere, quindi il dolore è mascherato, ma direi che negli ultimi giorni il ginocchio si è sentito davvero molto bene. So che sto migliorando perché prima sentivo dolore anche con gli antinfiammatori. Sono felice delle mia condizioni e spero di ptoer continuare la riabilitazione anche durante il torneo”.

LA CRESCITA AL SERVIZIO

Il servizio si conferma colpo cardine del gioco di Fritz, che nel 2025 campeggiava costantemente nella top 5 per ace e punti con la prima in campo. Battuta che è stato il fondamentale cambiato più tardi dallo statunitense, arrivato a perfezionare il movimento mentre si disimpegnava nei circuiti minori: “Quando avevo 16 anni ho fatto le semifinali a Wimbledon junior. È stata la prima volta che ho iniziato a pensare che forse avrei potuto davvero diventare un professionista. Una cosa che volevo cambiare era il servizio, perché usavo una posizione “platform” sulla seconda, che è un kick, e in realtà trascinavo il piede posteriore. Non è che salissi e servissi: sul primo servizio trascinavo completamente il piede dietro”.

USA PROTAGONISTI A MELBOURNE

Stati Uniti protagonisti in terra Down Under. Tra Shelton, Tiafoe, Paul e lo stesso Fritz al maschile e Gauff, Anisimova, Pegula e Keys tra le donne, il tennis a stelle e strisce può sognare in grande in Australia: “Sono felice di vedere tutto il successo che i ragazzi stanno avendo, soprattutto alcuni che stanno giocando bene e facendo anche qualche upset. Sono felice per Ethan (Quinn ndr.)”.