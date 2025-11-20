Francesco Passaro sceglie il nuovo coach: sarà (quasi certamente) Stefano Pescosolido

Francesco Passaro ha annunciato il nome del suo nuovo coach. Lo ha fatto ai microfoni di Spazio Tennis in un’intervista che a breve sarà fruibile sul nostro canale Youtube. Dopo la separazione – avvenuta qualche mese fa – da Roberto Tarpani, che lo ha seguito fino da quando era piccolo, il classe 2001 perugino ha deciso di affidarsi a Stefano Pescosolido. L’ex n. 42 ATP, con alle spalle dieci presenze in maglia azzurra in Coppa Davis, è attualmente uno stimato commentatore e lo affiancherà in occasione della preparazione ad Alicante. Solamente dopo la trasferta in Spagna verrà deciso se e come continuare.