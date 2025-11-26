ITF W75 Fujairah 2025: Grant ko al secondo turno con Marcinko

Termina al secondo turno il W75 di Fujairah per Tyra Grant. L’azzurra esce sconfitta con il punteggio di 6-3 6-1 dal match contro la numero 3 del seeding Petra Marcinko. Primo set deciso a cavallo di due game: nel terzo l’allieva di Matteo Donati non riesce a sfruttare l’unica palla break del set a proprio favore e nel quarto subisce il break a zero. La tennista croata, numero 114 del ranking WTA, parte forte anche nel secondo set con il break in apertura. Nel quinto game un altro break segna l’allungo definitivo di Marcinko verso i quarti di finale del torneo.
Nel prossimo turno del W75 degli Emirati Arabi, Marcinko affronterà la vincente del match tra Elena Pridankina (numero 7 del seeding) e Dalila Jakupovic (numero 346 del ranking mondiale).