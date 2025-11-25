Sinner da record: primo nella storia dell’ATP a guidare classifiche di game vinti al servizio e in risposta

Un 2025 indimenticabile per Jannik Sinner. Il numero due del mondo, oltre ad aver vinto Wimbledon per la prima volta in carriera e aver difeso il titolo di campione agli Australian Open e alle ATP Finals, è diventato il primo giocatore nella storia dell’ATP a guidare entrambe le classifiche relative alle percentuali di game vinti sia al servizio che in risposta. Una statistica che il sito ufficiale ATP ha iniziato a registrare dal 1991. Nei 64 match disputati in questa stagione, il campione altoatesino ha difeso il proprio turno di servizio in 713 turni di battuta su 775. Prestazione eccezionale anche quella relativa ai game in risposta dove Sinner è riuscito a ottenere break in quasi un game ogni tre.

GAME VINTI AL SERVIZIO – LA TOP 5 DEL 2025 (in termini percentuali)

Jannik Sinner 92,00%

Taylor Fritz 89,18%

Giovanni Mpetshi Perricard 88,97%

Novak Djokovic 88,67%

Reilly Opelka 88,50%

GAME VINTI IN RISPOSTA – LA TOP 5 DEL 2025 (in termini percentuali)

Jannik Sinner 32,63%

Carlos Alcaraz 31,88%

Alex de Minaur 28,80%

Francisco Cerundolo 28,67%

Sebastian Baez 28,54%