Coppa Davis 2025, parla il capitano della Germania: “Delusi dal risultato, avevamo alte aspettative”

Michael Kohlmann, capitano della Germania, è intervenuto in conferenza stampa dopo la sconfitta contro la Spagna nella semifinale di Coppa Davis 2025: “C’è molta delusione per il risultato. La sconfitta di Struff è stata dura. Era partito forte, ottenendo subito un break, ma poi ha perso il set. Nel secondo, invece, ha combattuto in maniera brillante, tuttavia si è innervosito e ha perso un tie-break che avrebbe dovuto vincere“.

“Avevamo tutti aspettative più alte per quest’anno. Ci sentivamo molto bene, ma con questo format così equilibrato non c’è margine di errore. Tutte le squadre sono molte vicine e bisogna correre rischi in ogni partita. Noi non l’abbiamo fatto e torniamo a casa” ha concluso Kohlmann, visibilmente amareggiato per l’esito del tie.

Anche Tim Puetz ha parlato in conferenza in seguito al ko al fianco di Kevin Krawietz nel doppio decisivo contro Granollers/Martinez. Non ha però commentato il match bensì il nuovo format della competizione: “Noi tedeschi condividiamo l’opinione di Zverev: meglio le partite in casa e in trasferta perché ricordano la Coppa Davis tradizionale. Ma è una questione di gusti“. Sulla collocazione della Davis in calendario, infine: “Per noi si tratta solamente di una settimana in più da trascorrere lontano da casa. Alla fine, che giochiamo tre partite o una sola non cambia molto per noi“.