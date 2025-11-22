Coppa Davis 2025, Granollers/Martinez regalano la finale alla Spagna: Germania ko

No Alcaraz, no problem. Altra grande sorpresa a Bologna, dove la Spagna supera contro pronostico la Germania e si regala un’inaspettata finale di Coppa Davis. Esattamente come nei quarti contro la Cechia, a risultare decisivo è stato il doppio. Nonostante la formazione tedesca potesse vantare la coppia Krawietz/Puetz, tra le migliori al mondo tanto da essere reduce dalle ATP Finals di Torino, a prevalere sono stati Marcel Granollers e Pedro Martinez per 6-2 3-6 6-3.

La cronaca

Addio shock per Krawietz/Puetz, che hanno perso i primi quattro giochi del match e in un batter d’occhio si sono ritrovati sotto di due break. Nel sesto game hanno avuto due opportunità per dimezzare lo svantaggio, ma non ne hanno approfittato e poco dopo hanno capitolato 6-2. La musica è cambiata nella seconda frazione, quando i tedeschi sono saliti di livello e Granollers/Martinez hanno subito il break nel quarto gioco. Risultato? 6-3 e parità ristabilita. L’inerzia sembrava essere dalla parte di Krawietz/Puetz, invece a piazzare l’allungo nel set decisivo sono stati Granollers/Martinez, sempre nel quarto gioco. Gli spagnoli non hanno concesso alcuna palla break e hanno chiuso 6-3, spedendo la squadra di David Ferrer in finale.

Sarà Spagna-Italia

Buone notizie per gli azzurri, che evitano nell’atto conclusivo una nazionale molto insidiosa come la Germania. Sicuramente la Spagna non va sottovalutata – e le vittorie contro Cechia e Germania stessa lo ribadiscono – ma è inevitabile che a scendere in campo con i favori del pronostico saranno i ragazzi di Filippo Volandri. Sulla carta Matteo Berrettini è superiore a Pablo Carreno Busta e Flavio Cobolli può dire la sua contro Jaume Munar. Anche in caso di doppio decisivo, Simone Bolelli e Andrea Vavassori partirebbero avanti a Granollers/Martinez.